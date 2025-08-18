19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области вертолет "Казавиаспас" МЧС РК доставил из города Экибастуза в Павлодар 19-летнюю пациентку к врачам, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС региона, девушка нуждалась в специализированной медицинской помощи.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
"Пациентка была доставлена в сопровождении медицинских работников. Перелет обеспечил опытный экипаж из двух человек, оперативно выполнив задачу по транспортировке в областной центр", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript