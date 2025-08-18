19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области вертолет "Казавиаспас" МЧС РК доставил из города Экибастуза в Павлодар 19-летнюю пациентку к врачам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, девушка нуждалась в специализированной медицинской помощи. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области "Пациентка была доставлена в сопровождении медицинских работников. Перелет обеспечил опытный экипаж из двух человек, оперативно выполнив задачу по транспортировке в областной центр", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: