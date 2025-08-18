#АЭС в Казахстане
Происшествия

19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар

19-летнюю девочку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 20:35 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области вертолет "Казавиаспас" МЧС РК доставил из города Экибастуза в Павлодар 19-летнюю пациентку к врачам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, девушка нуждалась в специализированной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Пациентка была доставлена в сопровождении медицинских работников. Перелет обеспечил опытный экипаж из двух человек, оперативно выполнив задачу по транспортировке в областной центр", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей.

Елена Беляева
Елена Беляева
