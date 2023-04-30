Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион юношеского ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион юношеского ЧМ по хоккею Фото: пресс-служба КФХ
После четырех побед Казахстан стал победителем группы А первого дивизиона юношеского ЧМ по хоккею. Наша сборная, выиграв сегодня заключительный матч с Францией вышла в элитный дивизион, сообщает Zakon.kz

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

В воскресенье в последней игре в группе А первого дивизиона Казахстан обыграл сборную Франции со счетом 6:1. Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Александр Мигунов (2-я минута), Никита Ситников (12-я), Бейбарыс Оразов (16-я), Кирилл Канкин (34-я), Давлат Нуркенов (53-я) и Егор Левковец (59-я); у французов отличился Орельен Серре (6-я).

Эта победа, как пишет Sports.kz позволила сборной Казахстана набрать 12 очков и с первого места выйти в элитный дивизион юношеского чемпионата мира.

Ранее казахстанские хоккеисты также победили Венгрию (3:0), Японию (5:0) и Украину (5:0) и проиграли Дании (3:8). 

Читайте также

Продажа "Манчестер Юнайтед": шейх из Катара может купить МЮ за $6,3 млрд

Умер легенда советского спорта, выдающийся гимнаст Юрий Королев

Фируза Шарипова одержала третью победу в ММА

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
В Минобороны РК прокомментировали передвижение по Алматы
В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления