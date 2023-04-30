Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион юношеского ЧМ по хоккею

После четырех побед Казахстан стал победителем группы А первого дивизиона юношеского ЧМ по хоккею. Наша сборная, выиграв сегодня заключительный матч с Францией вышла в элитный дивизион, сообщает Zakon.kz

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В воскресенье в последней игре в группе А первого дивизиона Казахстан обыграл сборную Франции со счетом 6:1. Шайбы в составе сборной Казахстана забросили Александр Мигунов (2-я минута), Никита Ситников (12-я), Бейбарыс Оразов (16-я), Кирилл Канкин (34-я), Давлат Нуркенов (53-я) и Егор Левковец (59-я); у французов отличился Орельен Серре (6-я).

Эта победа, как пишет Sports.kz позволила сборной Казахстана набрать 12 очков и с первого места выйти в элитный дивизион юношеского чемпионата мира.

Ранее казахстанские хоккеисты также победили Венгрию (3:0), Японию (5:0) и Украину (5:0) и проиграли Дании (3:8).