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Молодежная сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион

Молодежная сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион Фото: Instagram/kazakhstanhockey
По итогам всех матчей четвертого тура молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA стала известна команда, которая пробилась в элитный дивизион. К радости наших болельщиков, эта путевка досталась казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

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Помогли нашим хоккеистам в этой задаче представители сборной Франции, которые обыграли австрийцев со счетом 7:4. Казахстанская команда благодаря четвертой подряд победе на групповой стадии закрепилась на первой строчке турнирной таблицы молодежного чемпионата мира в дивизионе IA и досрочно завоевала путевку в топ-дивизион, сообщает IIHF.

14 декабря казахстанская сборная обыграла команду Японии со счетом 3:1 и была практически в шаге от выхода в элитный дивизион.

Хоккей ЧМ-2023 дивизион В

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Даже в случае поражения в заключительном матче от Австрии и равного количества очков с командой Франции казахстанская "молодежка" станет чемпионом первого дивизиона по показателю личных встреч.

В последний раз команда, в которой играют хоккеисты младше 20 лет, выступала в десятке лучших молодежных сборных мира в 2020 году. Тогда ею также руководил наставник Сергей Старыгин. Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде.

До этого казахстанцы разгромили молодежную сборную Франции со счетом 4:0.

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