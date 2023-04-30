Жанибек Алимханулы готовится к бою за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в преддверии второй защиты пояса WBO надеется победить канадского боксера Стивена Батлера нокаутом, передает Spots.kz.

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"Иншаллах, 14 дней осталось до боя, до нокаута", - написал казахстанский боксер в разделе сторис на своей странице в Instagram в преддверии второй защиты пояса WBO.

Как сообщали ранее, Жанибек Алимханулы вернется на ринг 13 мая. Он выступит на вечере бокса в Стоктоне (США, штат Калифорния), где сразится с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).

В предстоящем бою Алимханулы поставит на кон свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Добавим, что в своем последнем поединке Жанибек победил единогласным решением судей британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).





