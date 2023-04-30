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Стрельба в Техасе: пять человек погибли

Стрельба в Техасе: пять человек погибли Фото: Twitter.com/HelenKennedy/
В Техасе очередная бойня случилась накануне. 38-летний подозреваемый латиноамериканец открыл огонь из винтовки AR-15 и убил пять человек, сообщает Zakon.kz

В окружной полиции Кливленда рассказали, что четыре человека погибли на месте преступления, пятый скончался в больнице.

Самой младшей жертве, по информации ABC News перестрелки было 8 лет.

Ранее мы сообщали, что 12 апреля в результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка.

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