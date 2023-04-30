Какой ген сыграл наибольшую роль в формировании человека, выяснили ученые

В новом исследовании, проведенном учеными из США, отмечается, что отсутствие определенной генетической информации в геноме человека могло сыграть ключевую роль в его эволюции, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали ученые из Йельского университета, Массачусетского технологического института и Гарварда.

В ходе исследования, проведенного при помощи технологии Massively Parallel Reporter Assays, ученые выяснили, что потеря около 10 000 битов генетической информации в ходе эволюции человека является ключевым фактором, отличающим нас от ближайшего родственника - шимпанзе. Эта недостающая генетическая информация в значительной мере связана с генами, отвечающими за когнитивные функции и формирование клеток мозга в период его развития.

Эти генетические делеции присутствуют у всех людей и являются свидетельством их эволюционной важности.

Результаты исследования опровергают гипотезу о том, что для появления новых биологических функций необходимо появление новых фрагментов ДНК. Они демонстрируют, что удаление генетической информации может также иметь глубокие последствия, предоставляя биологические преимущества.