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Какой ген сыграл наибольшую роль в формировании человека, выяснили ученые

ДНК Фото: freepik
В новом исследовании, проведенном учеными из США, отмечается, что отсутствие определенной генетической информации в геноме человека могло сыграть ключевую роль в его эволюции, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали ученые из Йельского университета, Массачусетского технологического института и Гарварда.

В ходе исследования, проведенного при помощи технологии Massively Parallel Reporter Assays, ученые выяснили, что потеря около 10 000 битов генетической информации в ходе эволюции человека является ключевым фактором, отличающим нас от ближайшего родственника - шимпанзе. Эта недостающая генетическая информация в значительной мере связана с генами, отвечающими за когнитивные функции и формирование клеток мозга в период его развития.

Эти генетические делеции присутствуют у всех людей и являются свидетельством их эволюционной важности.

Результаты исследования опровергают гипотезу о том, что для появления новых биологических функций необходимо появление новых фрагментов ДНК. Они демонстрируют, что удаление генетической информации может также иметь глубокие последствия, предоставляя биологические преимущества.

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