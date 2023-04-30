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В Узбекистане проходит Конституционный референдум

В Узбекистане проходит Конституционный референдум Фото: freepik
30 апреля в Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции, сообщает Zakon.kz.

Предложенные поправки к Конституции предусматривают, что текст Основного закона будет обновлен на 65%, количество статей увеличится с 128 до 155, а количество глав вырастет с 26 до 27. Возможность изменения Основного закона парламентом остается, однако поправки такого масштаба будут внесены через референдум.

Основные пункты, которые обсуждают в Узбекистане: закрепление права частной собственности на землю, запрет смертной казни и увеличение периода полномочий президента.

На голосовании гражданам не будут задаваться вопросы по каждой отдельной новой статье, а только общий вопрос о поддержке изменений в целом. Другими словами, гражданам предложат только два варианта — "за" или "против".

Одно из изменений, которые предлагаются, заключается в увеличении срока президентства в Узбекистане с 5 до 7 лет. Это не новшество, ранее уже были поправки в Конституцию, в результате которых срок правления главы государства увеличивался до 7 лет, но затем сокращался обратно до 5 лет.

Ранее в соцсетях обсуждали скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана. Неясно, связано ли это с всенародным голосованием в соседней республике.

Мухит Турсынали
Узбекистан
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