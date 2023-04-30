Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В городе Костанае женщина вышла в магазин, оставив в квартире чайник на включенной газовой плите и трехлетнюю дочь. По возвращении домой оказалось, что девочка заперлась в квартире, сообщает Zakon.kz.

Мама вернулась домой, но не смогла войти в квартиру, пришлось вызывать полицейских. На место выехал экипаж патрульной полиции. Сотрудники полиции приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже. Полицейским удалось проникнуть в квартиру и передать девочку матери, которая поблагодарила сотрудников за оперативность.

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