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Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае

полицейский Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В городе Костанае женщина вышла в магазин, оставив в квартире чайник на включенной газовой плите и трехлетнюю дочь. По возвращении домой оказалось, что девочка заперлась в квартире, сообщает Zakon.kz.

Мама вернулась домой, но не смогла войти в квартиру, пришлось вызывать полицейских.

На место выехал экипаж патрульной полиции. Сотрудники полиции приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже.

Полицейским удалось проникнуть в квартиру и передать девочку матери, которая поблагодарила сотрудников за оперативность.


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