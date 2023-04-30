Более 356 тысяч га неиспользуемых сельхозземель в 2022 году вернули в госсобственность в Мангистауской области
По поручению главы региона была создана рабочая группа для проведения мониторинга использования сельхозземель. По предварительным результатам анализа, на территории области выявлено 973 тысячи гектаров сельхозземель. Из них возвращено в государственную собственность более 356 тысяч га.
В частности, в государственную собственность возвращено:
- Тупкараганский район - 85,3 га
- Мунайлинский район - 26,09 га
- Бейнеуский район - 33,8 га
- Каракиянский район - 171,8 га
- Мангистауский район - 39,6 га
- Жанаозен - 10 га
В результате мониторинга выявлено, что большая часть неиспользуемых сельскохозяйственных земель принадлежат ТОО "Сенек" (288 946 га), ТОО "Таушық" (247 633 га) и "Қарағантүбек" (212 192 га). После проведения мониторинга, проверок ТОО "Сенек" добровольно вернуло в собственность государства 168 946 га, ТОО "Таушық" - 70 тыс. га.
Кроме того, после уведомления о проведении внеплановой проверки 85 землепользователей общей площадью 67 787 га зарегистрировали имеющийся скот на базе ИСЖ.
"В государственном фонде имеется 8 млн 667 тысяч гектаров пастбищных угодий. В области сельские жители обеспечены пастбищами за счет земель запаса, также землепользования близлежащих сельскохозяйственных организаций. С обеспечением пастбищами населенных пунктов острых проблем нет, тем не менее имеется дополнительная потребность в пастбищах, которую планируется обеспечить за счет расширения территории населенных пунктов. В настоящее время также планируется вовлечь в сельхозоборот отгонные пастбища, прорабатываются вопросы их использования для населения", - сообщил руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Кахарман Багынов.
Все возвращенные земли теперь отображаются в геосервисе, который был разработан совместно Министерством сельского хозяйства и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Фото: акимат Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области
Интерактивная карта позволяет гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и служит ориентиром для обращения в местные исполнительные органы с целью получения данных участков. Это позволит привлечь в оборот неиспользуемые годами сельскохозяйственные угодья, а также обеспечить население необходимыми площадями для ведения сельского хозяйства.