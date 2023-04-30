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Пьяная пара подралась с полицейскими в Экибастузе

полиция Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Экибастузе мужчина и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку с полицейскими, которые хотели забрать их в вытрезвитель, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, который распространяется в социальных сетях, как оказалось, случился 22 апреля в Экибастузе возле магазина по улице Пшенбаева.

Бдительные граждане позвонили в полицию и сообщили, что по их улице ходят пьяные лица и распивают алкоголь.

По прибытии на вызов полицейские увидели у магазина пьяного 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые вели себя агрессивно. Полицейские приняли решение доставить их в Центр временной адаптации и детоксикации города, в простонародье — вытрезвитель.

Однако граждане не подчинились законным требованиям стражей порядка и оказали активное сопротивление, в ходе которого повредили форменное обмундирование полицейских и служебное авто.


Медицинское освидетельствование подтвердило, что люди, которые распивали алкоголь, шумели и дрались с полицией, находились в алкогольном опьянении средней степени. Их поместили в вытрезвитель.

В результате их привлекли к административной ответственности по ст. 440 КоАП РК. Кроме того, по факту применения насилия в отношении представителя власти начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 380 УК РК.

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