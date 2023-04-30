В Караганде перепалка двух мужчин закончилась трагедией

Фото: Zakon.kz

30 апреля в Караганде около 2:00 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет, сообщает Zakon.kz.

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