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Законодательство РК

В Караганде перепалка двух мужчин закончилась трагедией

авто Фото: Zakon.kz
30 апреля в Караганде около 2:00 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу.

"Потерпевший до приезда скорый скончался на месте. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП г. Караганды, которые задержали подозреваемого", – говорится в сообщении.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 106 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием.

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