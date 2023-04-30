В Караганде перепалка двух мужчин закончилась трагедией
Фото: Zakon.kz
30 апреля в Караганде около 2:00 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, в ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу.
"Потерпевший до приезда скорый скончался на месте. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП г. Караганды, которые задержали подозреваемого", – говорится в сообщении.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 106 УК РК.
Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ