Около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием
Фото: polisia.kz
Ружейный схрон обнаружен 29 апреля сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации в одном из дачных массивов города, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, в тайнике оказался целый арсенал.
"Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски", – рассказал начальник УБОП ДП области Жетiсу Саркытбай Кусаинов.
Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.
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