Около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием

Фото: polisia.kz

Ружейный схрон обнаружен 29 апреля сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации в одном из дачных массивов города, сообщает Zakon.kz.

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