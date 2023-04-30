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Законодательство РК

Около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием

схрон Фото: polisia.kz
Ружейный схрон обнаружен 29 апреля сотрудниками УБОП при проверке поступившей к ним оперативной информации в одном из дачных массивов города, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в тайнике оказался целый арсенал.

"Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски", – рассказал начальник УБОП ДП области Жетiсу Саркытбай Кусаинов.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Караганде женщину нашли мертвой на Федоровском водохранилище.

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