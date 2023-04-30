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Во Франции полицейские задержали более 400 участников "городского родео"

гонщик Фото: pixabay
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что более 400 человек подозреваются в участии в уличных гонках, сообщает Zakon.kz.

По его словам, полицейские за месяц конфисковали 149 мотоциклов и 63 автомобиля.

"С 1 апреля проведено более 5 тыс. операций против организаторов и участников "городских родео". Это позволило задержать 417 подозреваемых", – написал Дарманен в Twitter.

Он уточнил, что для поиска нарушителей полицейские начали использовать беспилотники.

Городские родео, так во Франции называют нелегальные мотогонки, связанные с агрессивным вождением, находятся в зоне повышенного внимания полиции. Это связано с тем, что, как правило, участники таких незаконных состязаний не имеют средств защиты и получают тяжелые травмы при ДТП. Кроме этого, агрессивное вождение нередко приводит к наезду на зрителей или столкновениям с проезжающими мимо автомобилями.

Ранее сообщалось, что в Караганде перепалка двух мужчин закончилась трагедией.

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