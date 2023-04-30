В Индии около 10 человек погибли из-за утечки газа

Комиссар полиции Лудхианы Мандип Сингх Сидху рассказал о том, что трагедия произошла в густонаселенном районе индийского штата Пенджаб, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет asianewsvideo.com, тип газа и источник утечки еще устанавливаются.

"Определенно, речь идет об утечке газа. На месте находится группа Национальной службы реагирования на стихийные бедствия, которая эвакуирует людей и проведет спасательную операцию. В результате этого инцидента девять человек погибли, 11 заболели", – заявил комиссар.

Источник утечки и тип газа еще предстоит установить, добавили в полиции.

Власти просят местных жителей держаться подальше от оцепленной зоны.

Ранее сообщалось, что около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием.