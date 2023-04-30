Ситуация в Украине: Папа Римский призвал молиться за русских и украинцев, на защитника Медведчука завели дело
Фото: vaticannews.va
В Украине завели дело по статье "коллаборационистская деятельность" против известного адвоката Валентина Рыбина, защищавшего Виктора Медведчука, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне.
- Памятные мероприятия по случаю трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года прошли в воскресенье на центральной площади Дам в Амстердаме. Акция была проведена совместно с демонстрацией против поставок голландским правительством вооружения на территорию Украины и собрала более 100 человек.
- Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил после возвращения из Украины президент Чехии Петр Павел.
- Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры рейдерскими атаками, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды.
- Папа Римский Франциск во время мессы в Будапеште призвал молиться за русский и украинский народы.
- Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что во время встречи рассказал главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО Кристоферу Каволи о ситуации на линии фронта, обсудил необходимость предоставить Киеву достаточное количество вооружения и техники.
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