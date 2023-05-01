Казахстанец стал лучшим защитником финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Отметим, что футболисты ЦСК выиграли трофей, победив в серии со счетом 4-3.



Как пишет Prosports.kz, лучшим вратарем признан Тимур Билялов из "Ак Барса", одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности составил 1,83.

"Лучшим защитником стал казахстанец Даррен Диц, набравший 2 (1+1) очка в семи матчах. Шайба в седьмом матче стала золотой для армейцев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что лучшим нападающим назван Владислав Каменев из ЦСКА, который записал в свой актив 3 (3+0) очка в семи матчах. Два из трех его голов стали победными для команды, а лучшим новичком признан форвард ЦСКА Прохор Полтапов, набравший 3 (1+2) очка в семи матчах.