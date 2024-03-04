Серии 1/8 финала Кубка Гагарина переезжают в Москву и Екатеринбург
Фото: Olimbet
Четвертого марта в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА в Москве примет "Локомотив" из Ярославля, а "Автомобилист" и казанский "Ак Барс" встретятся в Екатеринбурге.
ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 4 марта, 21:30 (время Астаны)
В первом матче "армейцы" просто смяли "железнодорожников", забросив в их ворота четыре безответные шайбы. В повторной домашней встрече "Локо", пропустив первым, все взял реванш со счетом 2:1.
И пусть он вышел не слишком убедительным по результату, по всем основным игровым характеристикам волжане имели огромный перевес. "Локомотив" в два с лишним раза превзошел ЦСКА по броскам (34:15), был заметно продуктивнее при вбрасываниях (39:25), хозяева провели больше силовых приемов (49:40).
Как бы то ни было, столичная команда перехватила у соперника преимущество своего льда, однако серия в любом случае еще заглянет в Ярославль. И перед третьей их встречей букмекер №1 в Казахстане считает шансы команды на продолжение борьбы за Кубок Гагарина абсолютно равными: Проход: ЦСКА – 1.9, "Локомотив" – 1.9.
А что касается первого московского сражения в этом противостоянии, то эксперты Olimpbet видят его фаворитом "армейцев". Победитель матча: ЦСКА – 1.73, "Локомотив" – 2.09.
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Фото: Olimbet
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Ак Барс" (Казань). 4 марта, 19:00
В этой паре зреет настоящая сенсация. Несмотря на то, что "Ак Барс" и "Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата финишировали на соседних строчках таблицы Востока, команда Зинэтулы Билялетдинова считалась безоговорочным фаворитом в споре с коллективом Николая Заварухина.
Тем более, казанцы все же имели преимущество своего льда. Однако потеряли его в первом же домашнем матче. Но если стартовое поражение "барсов" можно было списать на случайность, то результат повторной игры, в которой уральцы разгромили хозяев 4:0, подтвердил силу клуба из Екатеринбурга.
"Ак Барсу" в срочном порядке нужно что-то предпринимать, в противном случае он рискует больше не сыграть в этом сезоне на глазах родных болельщиков. У "Автомобилиста" же появилась реальная возможность досрочно решить вопрос с выходом в следующую стадию плей-офф, от которой его отделяют две победы.
И хотя явными фаворитами серии у самого популярного букмекера сейчас выглядят екатеринбуржцы (проход: "Автомобилист" – 1.3, "Ак Барс" – 3.5), то, по мнению аналитиков Olimpbet, в третьей игре шансов на успех больше у казанцев. Победитель матча: "Автомобилист" – 1.95, "Ак Барс" – 1.84.
А более подробную роспись на матчи плей-офф Кубка Гагарина можно найти здесь.
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