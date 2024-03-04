Серии 1/8 финала Кубка Гагарина переезжают в Москву и Екатеринбург

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 4 марта, 21:30 (время Астаны)





В первом матче "армейцы" просто смяли "железнодорожников", забросив в их ворота четыре безответные шайбы. В повторной домашней встрече "Локо", пропустив первым, все взял реванш со счетом 2:1.





И пусть он вышел не слишком убедительным по результату, по всем основным игровым характеристикам волжане имели огромный перевес. "Локомотив" в два с лишним раза превзошел ЦСКА по броскам (34:15), был заметно продуктивнее при вбрасываниях (39:25), хозяева провели больше силовых приемов (49:40).





Как бы то ни было, столичная команда перехватила у соперника преимущество своего льда, однако серия в любом случае еще заглянет в Ярославль. И перед третьей их встречей букмекер №1 в Казахстане считает шансы команды на продолжение борьбы за Кубок Гагарина абсолютно равными: Проход: ЦСКА – 1.9, "Локомотив" – 1.9.







