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Во Франции на запланированных митингах полиция планирует использовать дроны

Франция Фото: Twitter.com/f_philippot
Парижская полиция планирует использовать беспилотные летальные аппараты для предотвращения возможных беспорядков в ходе манифестаций 1 мая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Monde, изображение с этих камер "будет передаваться в центр управления". Там эти видео планируется хранить до 7 дней и после этого записи будут удалены, если они не станут объектом расследования".

Кроме Парижа о применении камер 1 мая сообщили префектуры Лиона, Бордо, Нанта и Гавра. Там тоже хотят использовать беспилотники.

Ранее сообщалось, что профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13 по счету массовая акция.

По данным правоохранителей, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тыс. участников, среди которых от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тыс. радикально настроенных элементов.

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