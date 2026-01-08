Полиция взлетела: дроны стали следить за каждым шагом жителей Алматы

В Алматы полиция начала использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что дроны позволяют наблюдать за улицами, площадями, дворами и другими зонами массового пребывания людей, своевременно выявлять нарушения общественного порядка, контролировать проблемные участки и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Кроме того, использование дронов дает возможность получать объективную картину происходящего в режиме реального времени: отслеживать скопления людей, заторы, небезопасные участки, нарушения благоустройства и координировать действия полицейских нарядов.

Начальник Управления административной полиции Алматы Серик Шумаев подчеркнул, что современные технологии стали важной частью профилактической работы:

"Дроны – прежде всего инструмент профилактики. Они помогают видеть ситуацию шире: не только на дорогах, но и в общественных пространствах, создавая безопасную среду для жителей и гостей города".

В полиции добавляют, что использование беспилотников строго соответствует действующему законодательству.

Еще в ноябре 2025 года в Министерстве внутренних дел страны заявляли о расширении использования дронов в обеспечении правопорядка.