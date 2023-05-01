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В Астане 1 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Астане 1 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей столицы Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", благоприятные метеорологические условия ожидаются 1 мая будут везде кроме Астаны.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
  • занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением на 1 мая.

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