Какая погода ожидается в Казахстане 1 мая

В "Казгидромете" поделились прогнозом погоды и штормовым предупреждением на 1 мая. По прогнозам синоптиков, последний месяц весны встретит казахстанцев грозой, сильным ветром и заморозками на севере страны, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре и горных районах области 15-20 м/с. Днем в районе Алакольских озер порывы ветра будут достигать 24-29 м/с. В городе Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В западной и южной частях Мангистауской области ожидается гроза в ночное и дневное время. На севере и в центре области ожидается пыльная буря с сильным северо-восточным ветром, который позже повернет на северо-запад. В центре области скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с на востоке, севере и юге. В Атырау днем также ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря с сильным северо-восточным ветром, который позже повернет на восток. В центре области скорость ветра составит 15-20 м/с.

В городе Кызылорде днем также ожидается пыльная буря с северо-восточным ветром, порывы могут достигать 15 м/с.

В горных и предгорных районах южной Алматинской области ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный 18-23 м/с при грозе.

В Алматы и Конаеве также ожидается гроза с северо-западным ветром, порывы 15-20 м/с.

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В ночное время и утром на востоке Костанайской области ожидается туман, а также заморозки на поверхности почвы до -2°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается северный ветер 15-20 м/с. В городе Павлодаре ночью ожидаются заморозки от -1 до -3°C. Днем ветер северный 15-20 м/с.

На юге Абайской области ночью ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с. Днем на большей части области также ожидается ветер. В городе Семее днем ветер северо-западный, порывы до 15-18 м/с.

В ночное время на севере, днем на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер будет северо-западный на севере и юге, в центре области достигнет скорости 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области днем возможна гроза, а на севере области ожидается пыльная буря. Ветер будет восточный и северо-восточный на севере, западе, а также в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, а днем порывы могут достигать 25 м/с.

В городе Шымкенте днем ожидается ветер восточный и северо-восточный со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

В городе Туркестане также ожидается ветер восточный и северо-восточный с порывами 15-20 м/с, а днем порывы временами могут достигать 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем на западе, севере и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с на юге и востоке области.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с на юге и востоке области. В городе Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3°C.