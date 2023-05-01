Готовить становится проще: ИИ создает уникальные рецепты по фото из того, что есть в холодильнике

Искусственный интеллект придумывает рецепты по фото продуктов в холодильнике, учитывая акие важные факторы, как стоимость блюда, размер порции и диетические предпочтения, сообщает Zakon.kz

По информации Ferra.ru компания PeopleTec сообщила, что для обучения ИИ специалисты использовали свыше 200 фотографий открытых холодильников. В результате он создал 100-страничную книгу рецептов с уникальными рецептами, включающую 30 лучших ингредиентов с фотографий.

Создатели ИИ объяснили, что особенность их работы заключается в адаптации рецепта к разным ограничениям.