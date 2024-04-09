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Топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд

Топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:07 Фото: freepik
В апреле появляется первая возможность использовать в блюдах сезонные продукты: свежую зелень, редис, кабачок и даже клубнику. Zakon.kz собрал рецепты вкусных блюд, которые можно дополнить тем, что больше всего нравиться.

Масштаб страны накладывает отпечаток и на весенний рацион казахстанцев: когда на севере только-только сошел снег, на юге уже собирают урожай молодой зелени, редиса, кабачков и клубники. В подборке рецептов, вы найдете ответ на вопрос: что приготовить на ужин весной вкусненького и не поправиться, как дополнить рецепт традиционного омлета сезонной зеленью, и что можно включить весной в свое меню на неделю.

Весенний зеленый пирог

Рецепт вкуснейшего открытого пирога, где щедро используется свежая зелень. Для приготовления потребуется:

Мука -300 г

Сливочное масло - 220 г

Яичные желтки - 3 шт.

Сахар - 1 ст. ложка

Соль (морская) - 1 ч. ложка

Для начинки

Яйца - 3 шт.

Сметана - 150 г

Сыр чеддер - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Лук зеленый - 1 пучок

Петрушка - 1 пучок

Шнитт лук – 1 небольшой пучок

Майоран - 3 веточки

Тархун - 2 веточки

Сливки - 100 мл

Оливковое масло - 1 ст. ложка

Сливочное масло - 1 ч. ложка

Перец черный свежемолотый – 1 щепотка

Соль (морская) - 1 щепотка

Приготовление:

Рецепт начинки можно изменить исходя из того вида зелени, которая у вас имеется, допустимы любые варианты за исключением базилика, и кинзы. Главные ингредиенты в пироге – зеленый лук, петрушка и сыр. Количество продуктов для теста подойдет для выпечки двух пирогов. Лишнее можно убрать и хранить в морозильнике. Для приготовления теста лучше использовать желтки, если яйца мелкие, то понадобиться большее количество.

Тесто. 200 г охлажденного сливочного масла натереть на крупной терке и соединить в миске от блендера с мукой, сахаром, солью. Вымешивая на небольшой скорости тесто блендером (комбайном), добавить в него желтки. Готовое тесто разделить на две части, сформировать из каждой по шару, и убрать в холодильник на 1 час. Перед выпеканием форму хорошо смазать сливочным маслом, выложить туда один шар и распределить руками по дну и бокам. Поставить форму на 15-20 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать до золотистого цвета.

Начинка. Подготовить зелень: мелко нарезать репчатый лук, зеленый лук порезать наискосок (не мелко), крупно нашинковать остальную зелень. Сыр чеддер натереть на крупной терке. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло, слегка обжарить репчатый лук, добавить зеленый лук, потомить пару минут, и убрать с огня. В миске соединить натертый сыр с яйцами, сметаной и сливками, посолить, поперчить и перемешать. Добавить в смесь подготовленную зелень, листья майорана, и обжаренный лук. Все перемешать, и выложить на готовый корж в форме. Выпекать 15‒20 минут при температуре 180 градусом.

Топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:07

Фото: freepik

Овсяная галета с яблоками

Легкий пирог – источник прекрасного весеннего настроения за воскресным завтраком. Большой плюс рецепта – количество муки уменьшено за счет овсяных хлопьев.

Овсяные хлопья - 100 г

Мука - 100 г

Вода - 70 мл

Сахар - 25 г

Растительное масло - 50 мл

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Соль - 1 щепотка

Для начинки:

Яблоки – 3 шт.

Сахар – 1 ст. ложка

Корица по вкусу

Приготовление:

Овсяные хлопья измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Засыпать в миску от блендера муку, измельченные хлопья, сахар, разрыхлитель и соль. Воду вскипятить и соединить с растительным маслом, хорошо перемешав. Влить смесь в миску с ингредиентами и замесить тесто. Тесто должно быть плотным, и чуть прилипать к рукам. Оставить готовое тесто на столе, накрыв миской, на 20 минут (до остывания). Для начинки яблоки почистить и нарезать тонкими дольками. После того, как тесто остыло, раскатать его на пергаменте для выпекания толщиной 3–4 мм. Переложить в форму вместе с пергаментом, затем сверху уложить по кругу дольки яблок, отступая от краев на 4-5 см. Сверху посыпать сахаром и корицей (по вкусу). Края теста завернуть внутрь, и поставить выпекаться в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Сырный омлет на кефире

Этот весенний рецепт омлета с сыром можно готовить с первым зеленым лучком или без него. Оба варианта очень вкусные и легкие.

Яйца куриные - 2 шт.

Кефир - 2 ст. ложки

Твердый сыр - 30 г

Зеленый лук – ½ пучка

Приготовление:

Зеленый лук порезать мелко. Сыр натереть на терке. Яйца поместить в емкость, и слегка взбить вилкой, после чего добавить кефир из расчета 1 ст. ложка на 1 яйцо. Далее в смесь нужно добавить порезанный зеленый лук и тертый сыр. Солить по вкусу. Взять емкость или пиалу, в которой собираетесь запекать омлет в микроволновой печи и затем подавать к столу. Перелить жидкий омлет в емкость, и поставить в микроволновку на 2 минуты.

Топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:07

Фото: freepik

Сырники с лимонной цедрой

Для приготовления 10 сырников вам понадобятся:

Творог (5%) - 440 г

Сахарный песок - 1 ст. ложка

Ванилин - 1 щепотка

Цедра лимона - ½ ч. ложка

Мука - 1 ст. ложка

Для обжарки:

Мука - 2 ст. ложки

Сливочное масло - 5 г

Приготовление:

Творог соединить с сахаром 1 ст. ложки муки в емкости, размешать вилкой. Добавить ванилин и натертую лимонную цедру. Затем столовой ложкой выложить смесь в тарелку с мукой (2 ст.л.). Сформировать сырники и выложить на разделочную доску, застеленную пергаменном. Убрать в морозильник для охлаждения. Перед обжаркой сырники размораживать не надо. Сливочное масло разогреть в сковороде и обжарить сырники до золотистой корочки, пока творог не станет мягким Готовность проверить зубочисткой. Подавать можно со сметаной или с сезонной ягодой.

Открытый пирог с шалотом, кабачками и кедровыми орехами

Для этого рецепта можно использовать готовое слоенное без дрожжевое тесто.

Для начинки вам понадобятся:

Лук-шалот - 1 шт.

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Чеснок - 2 зубчика

Кабачок – 1 шт. (кабачок можно заменить на цукини)

Яйца куриные - 4 шт.

Сливки - 100 мл

Сыр твердый - 70 г

Основа:

Тесто слоеное без дрожжевое - 1 пласт

Сухари панировочные - 3 ст. ложки

Кедровые орехи - 30 г

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, чеснок раздавить плоской стороной ножа, кабачок очистить и натереть на крупной терке. В сковороду налить оливковое масло и слегка обжарить в нем порезанный лук и чеснок. Затем положить в овощную смесь натертый кабачок, посолить, поперчить, и тушить пока не выпариться излишняя жидкость. По окончании достать из овощной смеси чеснок. Пласт теста раскатать скалкой, и разложить по форме для выпекания, срезав лишние части. После чего тесто посыпать панировочными сухарями. В емкости слегка взбить вилкой три яйца, сливки и соль. Добавить туда приготовленную смесь с кабачком и тертый сыр, все перемешать. Выложить начинку на тесто, равномерно распределив по поверхности, края теста завернуть внутрь. Сверху посыпать остатками тертого сыра. 1 яйцо взбить вилкой, и смазать им края пирога. Выпекать 30-40 минут при температуре 190 градусов, готовый пирог посыпать кедровыми орешками.

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