Топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд
Масштаб страны накладывает отпечаток и на весенний рацион казахстанцев: когда на севере только-только сошел снег, на юге уже собирают урожай молодой зелени, редиса, кабачков и клубники. В подборке рецептов, вы найдете ответ на вопрос: что приготовить на ужин весной вкусненького и не поправиться, как дополнить рецепт традиционного омлета сезонной зеленью, и что можно включить весной в свое меню на неделю.
Весенний зеленый пирог
Рецепт вкуснейшего открытого пирога, где щедро используется свежая зелень. Для приготовления потребуется:
Мука -300 г
Сливочное масло - 220 г
Яичные желтки - 3 шт.
Сахар - 1 ст. ложка
Соль (морская) - 1 ч. ложка
Для начинки
Яйца - 3 шт.
Сметана - 150 г
Сыр чеддер - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Лук зеленый - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Шнитт лук – 1 небольшой пучок
Майоран - 3 веточки
Тархун - 2 веточки
Сливки - 100 мл
Оливковое масло - 1 ст. ложка
Сливочное масло - 1 ч. ложка
Перец черный свежемолотый – 1 щепотка
Соль (морская) - 1 щепотка
Приготовление:
Рецепт начинки можно изменить исходя из того вида зелени, которая у вас имеется, допустимы любые варианты за исключением базилика, и кинзы. Главные ингредиенты в пироге – зеленый лук, петрушка и сыр. Количество продуктов для теста подойдет для выпечки двух пирогов. Лишнее можно убрать и хранить в морозильнике. Для приготовления теста лучше использовать желтки, если яйца мелкие, то понадобиться большее количество.
Тесто. 200 г охлажденного сливочного масла натереть на крупной терке и соединить в миске от блендера с мукой, сахаром, солью. Вымешивая на небольшой скорости тесто блендером (комбайном), добавить в него желтки. Готовое тесто разделить на две части, сформировать из каждой по шару, и убрать в холодильник на 1 час. Перед выпеканием форму хорошо смазать сливочным маслом, выложить туда один шар и распределить руками по дну и бокам. Поставить форму на 15-20 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать до золотистого цвета.
Начинка. Подготовить зелень: мелко нарезать репчатый лук, зеленый лук порезать наискосок (не мелко), крупно нашинковать остальную зелень. Сыр чеддер натереть на крупной терке. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло, слегка обжарить репчатый лук, добавить зеленый лук, потомить пару минут, и убрать с огня. В миске соединить натертый сыр с яйцами, сметаной и сливками, посолить, поперчить и перемешать. Добавить в смесь подготовленную зелень, листья майорана, и обжаренный лук. Все перемешать, и выложить на готовый корж в форме. Выпекать 15‒20 минут при температуре 180 градусом.
Фото: freepik
Овсяная галета с яблоками
Легкий пирог – источник прекрасного весеннего настроения за воскресным завтраком. Большой плюс рецепта – количество муки уменьшено за счет овсяных хлопьев.
Овсяные хлопья - 100 г
Мука - 100 г
Вода - 70 мл
Сахар - 25 г
Растительное масло - 50 мл
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
Для начинки:
Яблоки – 3 шт.
Сахар – 1 ст. ложка
Корица по вкусу
Приготовление:
Овсяные хлопья измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Засыпать в миску от блендера муку, измельченные хлопья, сахар, разрыхлитель и соль. Воду вскипятить и соединить с растительным маслом, хорошо перемешав. Влить смесь в миску с ингредиентами и замесить тесто. Тесто должно быть плотным, и чуть прилипать к рукам. Оставить готовое тесто на столе, накрыв миской, на 20 минут (до остывания). Для начинки яблоки почистить и нарезать тонкими дольками. После того, как тесто остыло, раскатать его на пергаменте для выпекания толщиной 3–4 мм. Переложить в форму вместе с пергаментом, затем сверху уложить по кругу дольки яблок, отступая от краев на 4-5 см. Сверху посыпать сахаром и корицей (по вкусу). Края теста завернуть внутрь, и поставить выпекаться в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Сырный омлет на кефире
Этот весенний рецепт омлета с сыром можно готовить с первым зеленым лучком или без него. Оба варианта очень вкусные и легкие.
Яйца куриные - 2 шт.
Кефир - 2 ст. ложки
Твердый сыр - 30 г
Зеленый лук – ½ пучка
Приготовление:
Зеленый лук порезать мелко. Сыр натереть на терке. Яйца поместить в емкость, и слегка взбить вилкой, после чего добавить кефир из расчета 1 ст. ложка на 1 яйцо. Далее в смесь нужно добавить порезанный зеленый лук и тертый сыр. Солить по вкусу. Взять емкость или пиалу, в которой собираетесь запекать омлет в микроволновой печи и затем подавать к столу. Перелить жидкий омлет в емкость, и поставить в микроволновку на 2 минуты.
Фото: freepik
Сырники с лимонной цедрой
Для приготовления 10 сырников вам понадобятся:
Творог (5%) - 440 г
Сахарный песок - 1 ст. ложка
Ванилин - 1 щепотка
Цедра лимона - ½ ч. ложка
Мука - 1 ст. ложка
Для обжарки:
Мука - 2 ст. ложки
Сливочное масло - 5 г
Приготовление:
Творог соединить с сахаром 1 ст. ложки муки в емкости, размешать вилкой. Добавить ванилин и натертую лимонную цедру. Затем столовой ложкой выложить смесь в тарелку с мукой (2 ст.л.). Сформировать сырники и выложить на разделочную доску, застеленную пергаменном. Убрать в морозильник для охлаждения. Перед обжаркой сырники размораживать не надо. Сливочное масло разогреть в сковороде и обжарить сырники до золотистой корочки, пока творог не станет мягким Готовность проверить зубочисткой. Подавать можно со сметаной или с сезонной ягодой.
Открытый пирог с шалотом, кабачками и кедровыми орехами
Для этого рецепта можно использовать готовое слоенное без дрожжевое тесто.
Для начинки вам понадобятся:
Лук-шалот - 1 шт.
Оливковое масло - 2 ст. ложки
Чеснок - 2 зубчика
Кабачок – 1 шт. (кабачок можно заменить на цукини)
Яйца куриные - 4 шт.
Сливки - 100 мл
Сыр твердый - 70 г
Основа:
Тесто слоеное без дрожжевое - 1 пласт
Сухари панировочные - 3 ст. ложки
Кедровые орехи - 30 г
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Лук нарезать кольцами, чеснок раздавить плоской стороной ножа, кабачок очистить и натереть на крупной терке. В сковороду налить оливковое масло и слегка обжарить в нем порезанный лук и чеснок. Затем положить в овощную смесь натертый кабачок, посолить, поперчить, и тушить пока не выпариться излишняя жидкость. По окончании достать из овощной смеси чеснок. Пласт теста раскатать скалкой, и разложить по форме для выпекания, срезав лишние части. После чего тесто посыпать панировочными сухарями. В емкости слегка взбить вилкой три яйца, сливки и соль. Добавить туда приготовленную смесь с кабачком и тертый сыр, все перемешать. Выложить начинку на тесто, равномерно распределив по поверхности, края теста завернуть внутрь. Сверху посыпать остатками тертого сыра. 1 яйцо взбить вилкой, и смазать им края пирога. Выпекать 30-40 минут при температуре 190 градусов, готовый пирог посыпать кедровыми орешками.