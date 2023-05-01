Как сохранить здоровый сон у ребенка рассказала терапевт

Российский терапевт Камила Исаева дала простые, но действенные советы по здоровому детскому сну, сообщает Zakon.kz

Доктор Исаева в беседе с "Мослентой" призвала родителей не пренебрегать дневным сном ребенка, даже если это ограничивает вашу деятельность. Иначе малыш может настолько сильно устать к вечеру, что ему будет сложно заснуть вечером.

Она напомнила о проветривании спальни ребенка в течение 30 минут. Температура воздуха в комнате должна составлять 18-20 градусов. Если воздух слишком сухой, необходимо включать увлажнитель. Если специального прибора нет, можно налить воду в тарелку и поставить ее на радиатор отопления.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от использования ночника в детской комнате. По ее словам, ребенок должен спать в темноте: так не будут сбиваться суточные ритмы. Днем можно спать при естественном освещении, не закрывая шторы. При этом совсем не обязательно создавать тишину — знакомые звуки обычно успокаивают и помогают заснуть.

"Выбирайте кроватку, которая соответствует размерам ребенка. Она должна быть с жестким матрасом, без каркаса и слишком большого количества мягких игрушек. Желательно отказаться от подушек и одеял в пользу пижамы или спального мешка", — продолжила Исаева.

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