Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу природного газа в Армению до 4 мая из-за планового ремонта, сообщает Zakon.kz.

Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье", говорится в сообщении "Газпром Армения".

"С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" диаметром 1400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу". Пресс-центр Газпром Армения

За счет использования внутренних ресурсов, потребители не ощутят никаких ограничений в газоснабжении.