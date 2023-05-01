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Жамбылцы отметили День единства народа Казахстана

Жамбылцы отметили День единства народа Казахстана Фото: акимат Жамбылской области
В День единства народа Казахстана, 1 мая, в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", состоялось праздничное мероприятие "Бір шаңырақ астында" (Под одним шаныраком), сообщает Zakon.kz.

Этнокультурные объединения представили театрализованные постановки и концертные программы. Для гостей был накрыт "Стол дружбы", где были представлены более 20 национальных блюд. Также были организованы спортивные состязания по қазақ күресі, узбекской кураш, белбеу күресі, самбо, ушу, таэквондо, мас-рестлингу, армрестлингу.

дети

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил жителей и адресовал им искренние пожелания.

"Недавно Глава государства принял участие в работе XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", определил приоритеты деятельности АНК и остановился на укреплении взаимопонимания и доверия в обществе. Только совместными усилиями можно достичь всех поставленных целей".Нуржан Нуржигитов
праздник

Фото: акимат Жамбылской области

"Общественное согласие и политическая стабильность — важнейшее богатство страны. Каждый из нас должен ценить их и неустанно трудиться, чтобы сохранить. Представители более 80 этносов, населяющих наш регион, вносят вклад в укрепление стабильности и мира, демонстрируют пример образцового труда во всех сферах экономики", - сказал глава региона.

В области 75 этнокультурных объединений. Успешно реализуется проект "Мир и согласие", стартовавший в 2020 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Более 600 встреч, 150 приемов в рамках проекта состоялись в более чем 200 населенных пунктах. На них граждане поднимали свои проблемы, а специалисты разных отраслей оказывали помощь.

люди

Фото: акимат Жамбылской области

Региональная АНК активно принимает участие в благотворительных мероприятиях. За первый квартал 2023 года АНК оказана благотворительная помощь на сумму 150 млн. 350 тыс. тенге.

Далее прошла церемония награждения представителей этнокультурных объединений, вносящих вклад в укрепление мира и согласия в регионе нагрудными знаками "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима Жамбылской области.

люди

Фото: акимат Жамбылской области

Народные гуляния, праздничные концерты, театрализованные постановки, спортивные состязания, посвященные Дню единства народа Казахстана, прошли и в районах области.

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