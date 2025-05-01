В Туркестане отметили День единства народа

В честь Дня единства народа Казахстана 1 мая на аллее возле здания Дома дружбы Туркестана состоялось праздничное мероприятие под названием "Стабильность – основа согласия".

В мероприятии, пропагандирующем дружбу и согласие, приняли участие представители этнокультурных объединений, трудовых и творческих коллективов региона, а также жители и гости области. Участники сначала ознакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства, организованной этносами.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Собравшихся на торжество поздравил аким Туркестанской области Нуралхан Көшеров и выразил добрые пожелания.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана. В этом году мы отмечаем 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. За эти годы Ассамблея внесла весомый вклад в укрепление нашего единства. Она стала символом независимости, равенства, стабильности и согласия в стране. Недавно в Астане прошла XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. На важном мероприятии глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что Ассамблея стала объединяющей силой общества. В Туркестанской области сегодня проживают более 2 миллионов 150 тысяч человек. Наряду с казахским народом в мире и согласии живут представители более 50 этносов. Продвижение государственного языка, уважение к общей истории и судьбе – общая обязанность каждого. В этой связи призываю всех граждан к объединенным усилиям во имя будущего страны. В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья и согласия в ваших семьях!"

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В рамках праздничного мероприятия были награждены победители марафона "Бірлік", прошедшего в Туркестане к 30-летию АНК, а также ряд граждан, внесших вклад в укрепление межэтнического согласия и общественного единства в регионе.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов: ансамбля "Жаңа леп", фольклорного ансамбля "Алқоңыр", танцевальных групп "Самғау" и "Фараб", музыкальной группы "Сарын". Местные артисты и представители этнокультурных объединений исполнили патриотические песни "Қазақтай ел қайда", "Домбыра", "Қазақ батырлары" и другие, а также исполнили национальные танцы.

В завершение мероприятия прозвучала песня "Түркістан", которую исполнили все участники хором, пожелав стране единства и благополучия.