Появилось видео перепалки двух мужчин, которая закончилась трагедией в Караганде

В социальных сетях 1 мая 2023 года появилось видео конфликта возле карагандинского рестобара, в ходе которого от удара кулаком по лицу скончался 19-летний парень, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике dorogi_karagandy. На кадрах можно заметить толпу людей, стоящих у заведения. Один из них наносит удар и оппонент пытается ему ответить, но их пытаются разнять остальные.

30 апреля 2023 года в Караганде около 2:00 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами, которая закончилась трагедией. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес 19-летнему удар кулаком по лицу, потерпевший до приезда скорой скончался на месте. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 106 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РК, назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.