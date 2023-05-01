Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появилось видео перепалки двух мужчин, которая закончилась трагедией в Караганде

Появилось видео перепалки двух мужчин, которая закончилась трагедией в Караганде Фото: unsplash
В социальных сетях 1 мая 2023 года появилось видео конфликта возле карагандинского рестобара, в ходе которого от удара кулаком по лицу скончался 19-летний парень, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике dorogi_karagandy. На кадрах можно заметить толпу людей, стоящих у заведения. Один из них наносит удар и оппонент пытается ему ответить, но их пытаются разнять остальные.

30 апреля 2023 года в Караганде около 2:00 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами, которая закончилась трагедией. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес 19-летнему удар кулаком по лицу, потерпевший до приезда скорой скончался на месте. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 106 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РК, назначены соответствующие экспертизы, ведется расследование.

Читайте также

Талдыкорганка пыталась сброситься с моста

Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой закрыли в Астане

В Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 мая
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 мая
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления