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Пожар на дачном массиве в Павлодаре: огонь охватил 6 гектаров

Пожар на дачном массиве в Павлодаре: огонь охватил 6 гектаров Фото: ДЧС Павлодарской области
В садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения 6 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Звонок о возгорание в садоводстве "Яблонька" поступил в 15:19. 

Для ликвидации загорания к месту вызова направили силы и средства ДЧС Павлодарской области, состоящих из 33 сотрудников, 7 единиц техники.

По прибытию к месту вызова установили, что горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектар.

А также в тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды, тушение продолжается.

На момент публикации пожар полностью потушить не удалось. Локализация — 16:50.

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