Как отмечают День единства народа Казахстана в Астане

Сегодня, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана – один из главных праздников в стране, который знаменует сплоченность, дружбу и межэтническое согласие среди казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Традиционно этот день празднуется с большим размахом. В Астане в честь этого события мероприятия проходят во всех районах на открытых площадках, передает официальный сайт столичного акимата.



По уже сложившейся традиции, торжественные мероприятия проводятся на открытых площадках и парках столицы, чтобы как можно больше людей могли присоединиться и окунуться в атмосферу праздника.

Фото: акимат Астаны

Так, концертные программы с участием творческих коллективов и артистов города провели в четырех точках, расположенных в разных районах Астаны - на площадке у монумента "Байтерек", в амфитеатре у Дворца мира и согласия, на Городской площади и на Аллее писателей.

Фото: акимат Астаны

Для гостей выступали артисты Государственной академической филармонии и звезды отечественной эстрады, среди которых Гульнур Оразымбетова, Алмас Кишкенбаев, Жигер Аупбаев, Дос, Алишер Каримов, Кайрат Баекенов, Серик Ибрагимов и другие.

Для жителей и гостей города организовали не только концерты, но и соревнования по национальным видам спорта.

Фото: акимат Астаны

"Это прекрасный праздник День единства народа Казахстана показывает, что наш народ един, а наше государство заботится о своем народе. Этот праздник - это не только время для развлечений, но и для размышлений. Я считаю, что это день, когда мы должны помнить о том, что наша страна состоит из разных культур и народов, и что каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие", - сказала солистка театра танца "Терра" Алена.

Участие в празднествах принимают не только жители, но и гости города.

Фото: акимат Астаны

"Для меня День единства народа Казахстана - это день, когда все мы можем отметить свои традиции и культуру, и при этом чувствовать себя частью большого единого сообщества. Я люблю ходить на праздничные мероприятия, где можно послушать народную музыку, попробовать блюда разных кухонь, посмотреть танцы и костюмы. Это действительно уникальный день, который помогает нам понять, как многообразна наша страна", - говорит гостья праздника Айгуль.

Руководитель отдела организации культурно-досуговой деятельности Управления культуры Астаны Салтанат Муксимова не первый год устраивает праздничные мероприятия для жителей столицы и хорошо знает, как важно создать соответствующую атмосферу.

Фото: акимат Астаны

"Жители очень активно принимают участие в концерте. Они аплодируют и выражают свое восхищение концертными номерами. На этой локации принимают участие солисты дворца "Жастар". Помимо этого наши артисты выступают на городской площади, рядом с монументом Байтерек и новом амфитеатре", - рассказала Салтанат Муксимова.