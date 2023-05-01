Члены секты заморили себя голодом в Кении: погибли более 100 человек

С 21 апреля власти Кении продолжают извлекать из неглубоких могил тела членов секты "Международная церковь Благая весть", сообщает Zakon.kz.

101 тело нашли спасательные группы, восемь из которых были найдены живыми, но позже скончались. На данный момент удалось спасти 44 человека, пишет The Reuters.

1 мая патологоанатом начали вскрытие более 100 тел, связанных с кенийским религиозным культом, лидер которого якобы приказал им заморить себя голодом, чтобы первыми попасть на небеса, сообщили официальные лица.

На сегодня известно, что 109 последователей Международной церкви "Благая весть", базирующейся в лесу Шакахола на востоке Кении, погибли.

Эти смерти представляют собой одну из самых страшных трагедий, связанных с культом, в новейшей истории , и ожидается, что число жертв еще возрастет. Кенийский Красный Крест заявил, что более 300 человек пропали без вести.

Лидер секты Пол Маккензи находится под стражей в полиции с 14 апреля вместе с 14 другими членами секты. Кенийские СМИ сообщают, что он отказывается от еды и воды.