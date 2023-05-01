Члены секты заморили себя голодом в Кении: погибли более 100 человек
101 тело нашли спасательные группы, восемь из которых были найдены живыми, но позже скончались. На данный момент удалось спасти 44 человека, пишет The Reuters.
1 мая патологоанатом начали вскрытие более 100 тел, связанных с кенийским религиозным культом, лидер которого якобы приказал им заморить себя голодом, чтобы первыми попасть на небеса, сообщили официальные лица.
На сегодня известно, что 109 последователей Международной церкви "Благая весть", базирующейся в лесу Шакахола на востоке Кении, погибли.
Эти смерти представляют собой одну из самых страшных трагедий, связанных с культом, в новейшей истории , и ожидается, что число жертв еще возрастет. Кенийский Красный Крест заявил, что более 300 человек пропали без вести.
Лидер секты Пол Маккензи находится под стражей в полиции с 14 апреля вместе с 14 другими членами секты. Кенийские СМИ сообщают, что он отказывается от еды и воды.