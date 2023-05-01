Сбит пешеход и сломана остановка: в полиции уточнили число пострадавших
Фото: скриншот видео
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области уточнили, что в результате столкновения двух машин марки Daewoo и BMW пострадали шесть шесть человек, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что авария произошла на автодороге Тонкерис-Байсерке-Караой-Междуреченск.
"В результате ДТП пострадали 6 человек. Один из них, 17-летний пешеход, с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, остальные после осмотра были отпущены домой", – отметили в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по ст. 345 УК РК.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области в результате ДТП сбит пешеход и сломана остановка.
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