Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сбит пешеход и сломана остановка: в полиции уточнили число пострадавших

ДТП Фото: скриншот видео
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области уточнили, что в результате столкновения двух машин марки Daewoo и BMW пострадали шесть шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что авария произошла на автодороге Тонкерис-Байсерке-Караой-Междуреченск.

"В результате ДТП пострадали 6 человек. Один из них, 17-летний пешеход, с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, остальные после осмотра были отпущены домой", – отметили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по ст. 345 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в результате ДТП сбит пешеход и сломана остановка.

Читайте также

В Алматинской области в результате ДТП сбит пешеход и сломана остановка

Члены секты заморили себя голодом в Кении: погибли более 100 человек

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления