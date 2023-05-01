Ситуация в Украине: Зеленский поговорил с Макроном, в Молдове высказались о запрете въезда Путина в страну
Фото: president.gov.ua
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Zakon.kz.
- Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Париж предоставит Киеву "мощный бронетанковый пакет".
- Экс-президент Молдовы Владимир Воронин заявил, что парламент не принимал документы, которые запрещают въезд в страну Владимиру Путину – РИА Новости.
- Американские ракеты класса "воздух – земля" Zuni поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил командующий ВСУ Николай Олещук.
- Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил после возвращения из поездки на Украину президент Чехии Петр Павел.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО.
- МИД ФРГ заявил о возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств, не уточнив их число.
- Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей.
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