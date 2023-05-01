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Ситуация в Украине: Зеленский поговорил с Макроном, в Молдове высказались о запрете въезда Путина в страну

президент Украины Фото: president.gov.ua
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушная тревога вновь звучит в Сумской и Черниговской областях Украины.
  • Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Париж предоставит Киеву "мощный бронетанковый пакет".
  • Экс-президент Молдовы Владимир Воронин заявил, что парламент не принимал документы, которые запрещают въезд в страну Владимиру Путину – РИА Новости.
  • Американские ракеты класса "воздух – земля" Zuni поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил командующий ВСУ Николай Олещук.
  • Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил после возвращения из поездки на Украину президент Чехии Петр Павел.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО.
  • МИД ФРГ заявил о возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств, не уточнив их число.
  • Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский советует украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах для лоббирования интересов страны за границей.

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Редакция Zakon.kz
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