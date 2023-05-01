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Эрдоган объявил название нового боевого самолета пятого поколения

президент Турции Фото: Twitter/Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре объявил название нового национального боевого самолета пятого поколения, сообщает Zakon.kz.

По его словам, самолет имеет современное оснащение, обладает высокой маневренностью и точностью прицеливания.

"Мы назвали наш национальный боевой самолет KAAN", – цитирует президента A Haber.

Эрдоган отметил, что самолет будет принят на вооружение Турции после завершения его испытаний и страна войдет в число 5 стран мира, которые производят самолеты пятого поколения.

Также турецкий лидер указал, что учебно-боевые истребители местного производства Hürjet смогут частично заменить самолеты F-16, которые находятся на вооружении государства.

Ранее сообщалось, что в Турции ликвидировали главаря ИГ в Сирии.

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