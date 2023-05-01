В Турции ликвидировали главаря ИГ в Сирии

Национальная разведка Турции ликвидировала лидера ИГ в ходе операции в субботу в Сирии. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Zakon.kz

По словам Эрдогана которые приводит РИА Новости турецкая разведка долгое время следила за Абу Хусейн аль-Курейши.

"Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ДАЕШ (ИГ) Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной в Сирии вчера. Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.

Ранее сообщалось, что Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Потом появилась что информация об инфаркте это фейк. Затем представители правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Эрдоган продолжает исполнять обязанности президента Турции и он действительно быстро поправился и возобновил участие в официальных мероприятиях после небольшого отдыха ведь на носу выборы.