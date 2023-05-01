Два казахстанца стартовали с победы на ЧМ по боксу

Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг) стартовали с победы на Чемпионате мира по боксу в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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В своем первом поединке Сырымбетов одолел таиландского боксера Сакду Руамтхама.

Следующим соперником Талгата станет Мохаммад Абу Джаджех из Иордании.

В первом круге соперником Айбека был бронзовый призер ЧМ-2019 Радослав Панталеев из Болгарии. В первом раунде Панталееву отсчитали нокдаун.



В 1/16 финала соперником Айбека будет итальянец Азиз Аббес Мухийдин, который на прошлом ЧМ сенсационно дошел до финала. Победитель выйдет на лучшего в паре Хулио Кастильо (Эквадор) - Мишель Эрпеделинг (Люксембург).