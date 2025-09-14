#АЭС в Казахстане
Спорт

Айбек Оралбай принес Казахстану седьмую золотую медаль на ЧМ по боксу в Британии

Айбек Оралбай выиграл еще одно золото, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 01:35 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по боксу Айбек Оралбай победил в финале чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания). Он выиграл соревнования в весовой категории свыше 90 кг, сообщает Zakon.kz.

В решающем бою Оралбай оставил без "золота" Жахонгира Зокирова из Узбекистана.

Соперник выиграл первый раунд – 3:2. Во втором Зокиров также был лучше – 4:1. Айбек в свою очередь забрал заключительную трехминутку – 4:1. В итоге казахстанец победил раздельным решением судей – 3:2.

Таким образом, сборная Казахстана завершила ЧМ с семью золотыми медалями. Первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг).

Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились "бронзой".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
