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Трампу отказали в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

экс-президент США Фото: Instagram/realdonaldtrump
Судья в Нью-Йорке отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ​​Associated Press, в понедельник адвокат экс-президента Джо Такопина подал заявление с просьбой объявить недействительным и аннулировать процесс, идущий в отношении Трампа по иску Кэрролл, обвинив судью в предвзятости.

Открывая заседание, судья Луис Каплан заявил, что "прошение защиты Трампа отклонено".

Перекрестный допрос Кэрролл продолжается, писательница продолжает отвечать на вопросы защиты экс-президента. Сам обвиняемый не присутствовал в зале суда.

Уточняется, что слушания по делу должны продолжаться в течение всей недели.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа. Трамп последовательно заявляет, что иски против него являются политической аферой.

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп поклялся остаться в президентской гонке 2024 года, даже если его осудят по делу о фальсификации деловых документов.

Елена Беляева
США
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