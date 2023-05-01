Петросян подтвердил, что он в больнице
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян заявил, что находится в больнице на плановом обследовании, сообщает Zakon.kz.
Юморист добавил, что уже завтра, 2 мая, планирует покинуть больницу и вернуться домой.
"Ой, ребят, не паникуйте! У меня плановая проверка", – цитируют "Известия" Петросяна.
Ранее сообщалось, что Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали "скорую", после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.
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