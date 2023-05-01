Петросян подтвердил, что он в больнице

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян заявил, что находится в больнице на плановом обследовании, сообщает Zakon.kz.

Юморист добавил, что уже завтра, 2 мая, планирует покинуть больницу и вернуться домой.

"Ой, ребят, не паникуйте! У меня плановая проверка", – цитируют "Известия" Петросяна.

Ранее сообщалось, что Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали "скорую", после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.

