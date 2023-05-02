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Тело мужчины нашли в одном из дворов Шымкента

Тело мужчины нашли в одном из дворов Шымкента Фото: Zakon.kz
Первого мая во дворе многоэтажки одного из дворов Шымкента жители нашли тело 39-летнего выходца из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Жители дома по улице Еримбетова, 38 около 16 часов первого мая нашли у мусорных баков своего двора труп мужчины. О находке жильцы тут же сообщили в полицию, передает Otyrar.


Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели тело. На первый взгляд следов насильственной смерти не обнаружено. Однако точная причина будет установлена соответствующими экспертизами.

Полицейским удалось установить личность скончавшегося. Им оказался 39-летний мужчина, уроженец Узбекистана, который получил казахстанское гражданство.

В Караганде накануне ночью два молодых человека повздорили и словесная перепалка закончилась гибелью одного из них. От удара в лицо на месте скончался 19-летний молодой человек.

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Мария Мельникова
Шымкент
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