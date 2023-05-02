Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?

Астрологи определили цвета, которые принесут удачу и станут полезными представителям разным знакам зодиака, в зависимости от особенностей по гороскопу, сообщает Zakon.kz.

А что, если цвета, которые нам нравятся и которые мы выбираем для своего гардероба, интерьера и даже заставки на телефон не случайны? Что, если любимые оттенки предначертаны нам судьбой, и мы подсознательно выбираем именно их? А ведь на самом деле так оно и есть. В момент нашего рождения, звезды уже знали, какой цвет по знаку зодиака будет нашим спутником, приносящим удачу. Раскрываем все карты, пишет Bazaar.

Овен

Цвет: красный

Не зря одни из первых ассоциаций, которые возникают при слове "красный", — это могущество и власть. Алый цвет приносит удачу только самым сильным и амбициозным личностям, которые не боятся трудностей и не позволяют себе сдаваться. Овны одни из таких особ. В моменты, когда вам необходимо напитаться силами, обратитесь к красному цвету. Купите новый свитер или сумку в этом оттенке и наслаждайтесь своей непобедимостью.

Телец

Цвет: синий

Мечтателям и любителям комфорта, Тельцам, отлично подойдут все оттенки синего. Этот глубокий и спокойный цвет поможет найти баланс, замедлиться, а также восполнить силы после тяжелого дня. Всем известно, что удача и финансовое изобилие притягиваются к тем, кто расслаблен и вдохновлен, поэтому почаще смотрите на синее небо и обзаведитесь парочкой аксессуаров в этом оттенке.

Близнецы

Цвет: желтый

Мудрым Близнецам отлично подходит солнечный желтый. Этот цвет по вашему знаку зодиака помогает хорошо учиться и с легкостью запоминать новую информацию. А еще желтый способствует легкому налаживанию контакта с незнакомыми людьми и придает позитивный настрой, что тоже немаловажно на пути к успеху.

Рак

Цвет: серебристый

Серебристый — это благородный оттенок, приносящий удачу. Это цвет свободы, защищающий от недоброжелателей и обидчиков. Капризным и вспыльчивым Ракам иногда полезно иметь защиту в виде серебряного украшения или аксессуара, которая поможет им оставаться в балансе и не натворить глупостей.

Лев

Цвет: золотистый

Если Ракам мы рекомендовали носить серебряные украшения, то Львов настоятельно просим перейти на золото, ведь это ваш самый надежный защитник от неудач. Этот роскошный оттенок отлично сохраняет ценный энергетический ресурс, а также способствует появлению нужных и значимых людей на пути к вашим целям. Не забывайте почаще радоваться солнцу и любоваться закатами.

Дева

Цвет: зеленый

Нежным и заботливым Девам принесут удачу спокойные оттенки зеленого. Для мягких и чутких представительниц этого знака зодиака очень полезны прогулки на природе. Свежий воздух и красивые деревья помогают Девам обрести крепкое здоровье, напитаться поддержкой и обрести внутренний баланс в погоне за идеалом.

Весы

Цвет: голубой

Вечно сомневающимся в своих поступках и действиях Весам поможет обрести решительность и свободу выбора голубой оттенок. Этот цвет бескрайнего неба повышает ваши интеллектуальные способности и помогает наладить контакт с миром и самим собой, конечно же.

Скорпион

Цвет: фиолетовый

Вечно напряженным и желающим все контролировать Скорпионам иногда полезно расслабиться и снять психологическое напряжение. Фиолетовый цвет отлично успокаивает нервную систему и облегчает процесс эмоциональной разгрузки. Купите себе лавандовое саше и попробуйте больше отдыхать.

Стрелец

Цвет: лавандовый

Как и Скорпионы, Стрельцы часто нуждаются в спокойствии и тишине. Лавандовый оттенок помогает наполниться силой природы, обрести блаженство и легче достигать целей. Удача приходит к тому, кто находится в балансе, так что не пренебрегайте отдыхом, пожалуйста.

Козерог

Цвет: коричневый

Когда Козерогам в работе необходима концентрация, им стоит чаще обращать внимание на шоколад и крепкий кофе, ведь именно эти оттенки коричневого помогают сосредоточиться и качественно выполнить поставленные задачи. Ваша упертая натура легко добивается всех поставленных целей, но редко празднует свои успехи, поэтому почаще радуйте себя чем-то приятным и желательно шоколадным.

Водолей

Цвет: коралловый

Что может быть более расслабляющим для воздушного знака зодиака, чем напоминание о прекрасных закатах теплых коралловых оттенков? Именно этот цвет помогает прийти к гармонии, абстрагироваться от негативных эмоций и прийти к спокойствию, которое так необходимо чутким Водолеям.

Рыбы

Цвет: оливковый

Эмпатичным и эмоциональным Рыбам иногда нужно меньше переживать и больше расслабляться. Именно такого эффекта помогает добиться оливковый оттенок. Он — ваш ключ к успеху и пониманию себя. Добавьте его в свой гардероб и сияйте!