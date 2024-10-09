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Волну счастья и удачи предсказала известный астролог четырем знакам зодиака

Астролог рассказала, кому в октябре улыбнется удача, Володина, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 10:32 Фото: рixabay
Известный астролог Василиса Володина обрадовала своим гороскопом представителей четырех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Астролог предсказала, что в октябре 2024 года волна счастья и удачи ждет:

Тельцов

У них будет невероятно приятный и душевный октябрь. В отличие от большинства других знаков они будут наслаждаться внутренним спокойствием и даже безмятежностью.

Тельцов ждет:

  • Теплое общение и установление доверительных связей.
  • Возможность выйти на публику с творческим проектом.
  • Шанс обрести популярность, особенно в социальных сетях.
  • Для свободных Тельцов высока вероятность влюбиться.

"Ваша задача – чаще бывать в обществе, посещать вечеринки и радовать окружающих своим обаянием", – приводит слова Володиной Pravda.ru.

Для Близнецов октябрь будет наполнен романтикой и весельем.

В первой декаде их ждет настоящий романтический вихрь, возможен головокружительный роман, много вечеринок и творческого самовыражения.

"Вы будете наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Кроме того, некоторым Близнецам удастся монетизировать свое хобби. Период с 7 по 12 октября особенно благоприятен для демонстрации талантов и старта бизнеса мечты", – отмечает астролог.

Весы

Кого-то из представителей этого знака в октябре ждет любовь с первого взгляда. Кроме того:

  • Вы можете решиться на кардинальную смену имиджа.
  • Весь месяц будут актуальны темы заработка и карьерных достижений.
  • Возможно неожиданное финансовое везение.

Помните, что для достижения успеха вам нужно будет приложить усилия – "кто потопал, тот и полопал".

Водолеев в октябре 2024 года ждет приятный сюрприз – возможность начать новые романтические отношения. Кроме того:

  • Вы можете встретить человека, который вдохновит вас на новые свершения.
  • День будет наполнен общением и новыми знакомствами.

Однако будьте осторожны и не делитесь своими идеями или планами с окружающими – кто-то может присвоить их себе.

Астролог напоминает, что гороскоп дает лишь общие тенденции. Ваши собственные действия и решения играют ключевую роль в том, насколько счастливым и удачным будет этот месяц.

Ранее астролог Павел Глоба предоставил свою версию гороскопа о том, кому в октябре улыбнется удача с 4 октября.

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