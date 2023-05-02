Казахстанский шахматист выиграл международный турнир

15-летний Алдияр Ансат выиграл первый этап Кубка Республики Казахстан — Kazakhstan Chess Cup, который прошел в рамках матча за звание чемпиона мира 2023, сообщает Zakon.kz.

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Первый этап Kazakhstan Chess Cup прошел с 22 по 30 апреля в Астане. Победителем стал 15-летний казахстанский шахматист Алдияр Ансат, передает Казахстанская федерация шахмат.

"В упорной борьбе юный шахматист смог обойти целый ряд именитых гроссмейстеров, которые также принимали участие в кубке. В ходе турнира парень набрал 7,5 очков". Пресс-служба федерации

На втором месте оказался шахматист из Армении Шант Саргсян. Третье место занял украинский спортсмен Александр Моисеенко.

"Первое место среди женщин взяла женский международный мастер Алуа Нурманова из Алматы, которая две недели назад ярко проявила себя на турнире женской сборной РК против женской сборной мира. Второе место присудили Аяулым Калдаровой из Шымкента, а третье по праву досталось Амине Каирбековой из Астаны". Пресс-служба федерации

В матчах турнира приняли участие 167 шахматистов из 16 стран мира.

Ранее в Астане китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам.

