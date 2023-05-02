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Рыба массово погибла в Карагандинской области

Массовый замор рыбы в Карагандинской области Фото: Unsplash
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области. На место выехали эксперты для изучения причин, сообщает Zakon.kz.

Десятки туш крупных особей сазана обнаружили рыбаки вдоль берега озера Жартас, что в 300 километрах от Караганды, передает КТК.

Местные жители уверены, рыба погибла из-за нехватки кислорода. Винят рыбаки во всем арендатора водоема. По их мнению, предприниматель, который заведует озером, взяв его в аренду, не бурил зимой лунки.

Ветеринары и экологи выехали на озеро для изучения обстановки. Они возьмут пробы для проведения экспертиз, которые помогут установить причину массового замора рыб.

Озеро Жартас занимает более 200 гектаров площади. В водоеме водятся сазаны, окуни и караси. Как говорят местные чиновники, раньше к предпринимателю-арендатору нареканий не было.

В начале апреля в той же Карагандинской области на реке Кульса в Бухаржырауском районе обнаружили массовую гибель рыбы. Видео с места записали рыбаки. В район выехали представители Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и Департамента экологии.

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Мария Мельникова
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