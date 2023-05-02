Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области потушили

Возгорание на газоперерабатывающем заводе "СНПС-Актобемунайгаз" месторождения Жанажол полностью ликвидировано, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы акимата Актюбинской области, в 06 часов 20 минут по местному времени 2 мая пламя удалось полностью потушить.

Пожар начался накануне в 15:55 на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.