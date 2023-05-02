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Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области потушили

Пожар на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области потушили Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Возгорание на газоперерабатывающем заводе "СНПС-Актобемунайгаз" месторождения Жанажол полностью ликвидировано, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы акимата Актюбинской области, в 06 часов 20 минут по местному времени 2 мая пламя удалось полностью потушить.

Пожар начался накануне в 15:55 на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.

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