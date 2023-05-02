Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области

На территории газоперерабатывающего завода "СНПС-Актобемунайгаз" месторождения Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Первого мая в 15:55 случилось возгорание на установке получения лёгких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами, передает KazInform со ссылкой на акимат региона.

"Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое". Акимат Актюбинской области

Пожар был локализован в 20:35. Тушение огня продолжается. Для ликвидации был создан оперативный штаб.

В Павлодаре пожарные тушат третий пожар за сутки. Около села Сынтас в пойме реки Белая загорелась сухая трава, площадь пожара составила 47 гектаров. Ранее в пригороде Павлодара от горящего сухостоя огонь перекинулся на дачные участки. Также первого мая в городе загорелся банный комплекс.