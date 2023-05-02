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Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС – СМИ

Путин в ЮАР Фото: pixabay
Власти ЮАР пытаются отговорить президента России Владимира Путина от участия в саммите БРИКС, который пройдет в Гаутенге в августе, опасаясь, что они будут вынуждены арестовать его после ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на источники в правительстве страны, южноафриканская газета Sunday Times сообщила, что специальная правительственная комиссия, созданная президентом Сирилом Рамафосой, пришла к выводу, что у страны не будет другого выбора, кроме как арестовать Путина, если он ступит на южноафриканскую землю.

Поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут, основной документ, регулирующий деятельность МУС, она обязана подчиняться его решениям, включая исполнение ордера на арест подозреваемых в военных преступлениях.

"У нас нет возможности не арестовать Путина. Если он приедет сюда, мы будем вынуждены его задержать", – сказал один из правительственных чиновников.

Источники газеты сообщают, что Претория продолжает переговоры с Кремлем, который пока не дает ответа на вопрос о том, как Путин планирует принять участие в саммите.

"Конечно, мы примем участие в саммите, который пройдет в ЮАР. Этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с южноафриканцами, мы уточним их позицию".Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

С юридической точки зрения у властей ЮАР нет выбора: если Путин не будет арестован, это нарушит не только международное право, но и законы ЮАР, отметил старший научный сотрудник южноафриканского Института исследований в области безопасности Приал Сингх.

Даже теоретический сценарий освобождения от юрисдикции МУС до возможного визита Путина неосуществим, для этого просто не хватит времени. Если Путин все-таки появится, это будет "огромным негативом", и правительство, очевидно, осознает это, добавил Сингх.

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