Токаев назначил нового зампредседателя Антикоррупционной службы

Назначен новый заместитель председателя Антикоррупционной службы. Им стал Дархан Куракбаев, который с октября 2022 года занимал должность руководителя Департамента по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Куракбаев Дархан Галимтаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: tou.edu.kz

Дархан Куракбаев родился 31 января 1983 года в с. Ушкарасу Державинского района Тургайской области (ныне Акмолинская область).

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности слушателя (курсанта) Академии финансовой полиции. С 2004 по 2017 год работал дознавателем, следователем, старшим следователем в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Акмолинской области, в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Также с 2017 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Павлодарской области (по следственной работе), в 2021-2022 – руководителя Специального департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

До нового назначения – с 11 октября 2022 года – руководитель Департамента по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.