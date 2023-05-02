Статус кандаса планируют присваивать по новым правилам

Министерство труда разработало проект правил присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, этнический казах подает заявление на присвоение статуса кандас и перечень документов через мобильное приложение при ИС "Құтты мекен". ИС "Құтты мекен" — подсистема Электронной биржи труда (enbek.kz), обеспечивающая учет и движение мигрантов, а также мониторинг предоставления услуг в сфере миграции.

Если же у этнических казахов, проживающих за пределами РК, нет возможности подать заявление через мобильное приложение, они могут обратиться для получения этой госуслуги к работникам загранучреждения.

Территориальный орган по вопросам соцзащиты и занятости населения в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления, направляет пакет документов в органы внутренних дел, национальной безопасности и через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры. Силовые структуры проверяют, не совершал ли претендент на статус кандаса правонарушений на территории РК, а также не принадлежит ли он к террористическим или экстремистским организациям.

Далее местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты и занятости населения согласовывает с этническим казахом условия социального контракта и (или) адаптационных программ посредством видео, телефонной и иной коммуникационной связи.

В проекте говорится, что адаптационные и интеграционные услуги — комплекс услуг (информационных, юридических, социальных, медицинских и образовательных), предоставляемых кандасам и членам их семей в целях адаптации и интеграции в общество. В свою очередь социальный контракт — соглашение, определяющее права и обязанности сторон, между участником активных мер содействия занятости и центром трудовой мобильности (карьерный центр), а в случаях, предусмотренных Социальным Кодексом РК, с физическими или юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи.

Комиссия по приему кандасов рассматривает заявления и документы заявителя на возможность приема, обустройства и присвоения статуса кандас в регионе с предоставлением адаптационной программы и заключением социального контракта, а также определяет принадлежность к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса.

Национальность устанавливается на основании записи в документах, удостоверяющих личность либо на основании официальных документов специальных органов страны исхода этнических казахов, подтверждающих национальность.

Комиссия по приему кандасов принимает решение по переезду в целях:

воссоединения с семьей, в случае постоянного проживания на территории РК членов семей или близких родственников; трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов; расселения в регионы РК с оказанием содействия местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения:

в регионы, определенные для расселения кандасов и переселенцев, с возможностью получения господдержки для первичной адаптации и интеграции;

в территориях агломерации и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в господдержке демографического развития по их согласию на сроки адаптационных программ.

Местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты после формирования предварительного решения о присвоении статуса и включения этнических казахов и членов их семей (при наличии) в региональную квоту, утверждает социальный контракт и индивидуальный план адаптации с охватом всех членов семьи и интеграции и через ИС "Құтты мекен" уведомляет заявителя и загранучреждение РК.

По приезду на историческую родину кандасам следует обратиться в местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты и занятости населения для получения указанных мер господдержки. При этом переезд в РК осуществляется ими самостоятельно в регионы, указанные в визах на въезд.

Местный исполнительный орган по вопросам соцзащиты с учетом ранее принятого предварительного решения комиссии по приему кандасов на присвоение этническим казахам статуса кандаса и (или) включение в региональную квоту приема кандасов в течение пяти рабочих дней со дня обращения присваивает статус кандаса и выдает удостоверение кандаса, в которое вписываются члены семьи кандаса.

Кандасы и члены их семей имеют право одновременно подавать документы на получение вида на жительство и принятие в гражданство РК в упрощенном (регистрационном) порядке.

Для продления статуса кандаса в целях получения гражданства РК в упрощенном порядке, этнические казахи, получившие вид на жительство, подают в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо Государственную корпорацию заявление о продлении ранее присвоенного им статуса кандаса.

Комиссия по приему кандасов в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и документов продлевает этническим казахам и членам их семей статус кандаса, либо мотивированно отказывает в продлении статуса.

Проект на публичном обсуждении до 17 мая 2023 года.