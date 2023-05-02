"АрселорМиттал Темиртау" обучает молодых специалистов востребованной профессии

Первые 27 человек, желающие получить востребованную профессию и стабильную работу, уже два месяца обучаются по программе подготовки молодых специалистов – пилотному проекту компании "АрселорМиттал Темиртау".

Трехмесячный курс подготовки электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования стартовал 1 марта. Первые участники проекта прошли обучение в двух группах для лучшего усвоения материала и отработки необходимых навыков и компетенций.



"Курс состоит из трех больших разделов, включающих дисциплины, связанные с профессией. Завершающая часть курса – учебная и производственная практика", – рассказал заведующий кафедрой электроэнергетики ТВПК Алиби Алимбеков.

Фото: Игоря Узаревича

Затем следуют две недели учебной практики: в лабораториях колледжа курсанты применяют полученные знания на макетах производственного оборудования. Еще месяц уделяется производственной практике в цехах металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау". Оставшееся время – сдача экзаменов.

Один из участников программы Евгений Белоус имеет опыт работы в строительных фирмах. Когда Евгений узнал о возможности получить образование и стабильную работу, решил попробовать.

"Всегда любил работать с электричеством, это было моим хобби. Знакомые рассказали о курсе, и я решил получить новую для себя профессию. Обучение нравится. Мы изучаем подключение двигателей, работаем с реле времени, схемами реверса, различными датчиками. Стараюсь как губка впитывать информацию, чтобы прийти на комбинат уже подготовленным к работе и уметь профессионально выполнять обязанности", – сказал Евгений Викторович.

Фото: Игоря Узаревича

Будущие электромонтеры уже приступили к производственной практике и изучают тонкости профессии под пристальным вниманием опытных работников металлургического комбината. Например, на ТЭЦ-ПВС наставником двух участников программы обучения стал Олег Адов – электромонтер электролаборатории с 30-летним стажем.

"Первое, чем поделился с курсантами, – техника безопасности, это самое важное на промышленном предприятии. Изучили само производство ТЭЦ-ПВС: какие цеха, оборудование, продукция. Сейчас рассматриваем схемы, рассказываю об электрической части оборудования, с которым придется работать. Показываю молодым людям новую технику, которая поступила недавно. Это приборы на микроэлектронике, связанные с компьютерами. Думаю, что молодежи это понравится. Рад, что в нашей лаборатории появились новые умы, поэтому с радостью буду обучать тому, что знаю", – отметил Олег Евгеньевич.

Фото: Игоря Узаревича

Электромонтерам электролаборатории ТЭЦ-ПВС предстоит работать с оборудованием защиты трансформаторов, генераторов, а также управлением высоковольтной и низковольтной частей электрических присоединений насосов, мельниц и прочего. Одним из практикантов в лаборатории стал Александр Ефремов, которого сразу впечатлило и заинтересовало будущее место работы.

"Раньше работал в сфере видеонаблюдения, монтажа сигнализации, то есть с электричеством немного знаком. Но на курсе, мои знания стали намного глубже. Сначала преподаватели колледжа все доступно объясняли, сейчас наставник продолжает погружать в профессию. Изучаем принципы, по которым работает оборудование, и работу цехов в целом. Главное, что для себя понял: нужно думать, прежде чем приступать к ремонту оборудования, и всегда оценивать риски", – поделился впечатлениями Александр Ефремов.

Фото: Игоря Узаревича

Выпускники первой волны программы обучения увеличат штат электромонтеров в конвертерном цехе, ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС, АГП и РМЦ.